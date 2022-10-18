Минэкологии Якутии прокомментировало сообщение о гибели трех медведей и лосихи от удара током

Фото: Евгения ГУСЕВА

Минэкологии проверило сообщение о гибели трех медведей и лосихи от электрического тока в июле этого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявление поступило от представителя Якутского общественного экологического движения «Защитим природу Якутии» Вячеслава Красноперова 18 июля.

22 июля Усть-Майская инспекция государственного экологического надзора провела осмотр территории на склоне перевала поселка Звездочка, но трупы медведей не обнаружила.

Что касается смерти лося, погибшего от тока, то также ни трупа, ни других свидетельств его гибели не было установлено. По словам местных жителей, снимок мертвого лося является фотографией шестилетней давности.

Тем не менее, для выяснения обстоятельств, сформирована межведомственная рабочая группа совместно с МВД.

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