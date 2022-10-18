Якутяне потеряли на охоте 25 ружей в этом году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году было зарегистрировано 27 случаев утраты оружия, из них одно сгорело при пожаре, одно был утрачено из-за несоблюдения правил транспортировки, а остальные хозяева потеряли во время охоты на водоемах, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Якутии.

Также 14 единиц оружия были украдены — в Якутске и четырех районах. В основном это произошло из-за того, что владельцы были небрежны и хранили свои ружья ненадлежащим способом. Однако в пяти случаях воры взломали сейфы, в которых хранилось оружие.

Всего сотрудники Росгвардии провели более 75,5 тысячи проверок, составили 4,3 тысячи административных протоколов, изъяли 5,3 тысячи единиц оружия и почти 86 тысяч патронов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.