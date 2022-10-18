«Вы – герои»: глава Якутии навестил участников спецоперации в военном госпитале

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев посетил один из военных госпиталей Московской области, чтобы встретиться с бойцами якутского добровольческого отряда «Боотур», сообщает пресс-служба правительства Якутии.

На встречу с якутянами, которые проходят лечение, руководитель региона пришел не с пустыми руками. Выполняя просьбу военнослужащих, он привез продукты якутской национальной кухни.

Айсен Николаев выразил благодарность за службу и проявленный в боях героизм, добавив, что вся республика гордится защитниками родины.

«Вы – герои, молодцы. Мы встречались сейчас с командующим войсками, и он сказал, что якутский отряд все задачи выполняет на 100%. Ваша главная задача – выздороветь», – сказал Айсен Николаев.

Он отметил, что все вопросы, связанные с лечением, реабилитацией будут решены. Также сообщил о мерах поддержки семей военнослужащих.

«У нас замечательный командир отряда, имеющий большой боевой опыт. В отряде очень хороший медик. Бои были тяжелые» – ответили бойцы.

Айсен Николаев выслушал предложения по улучшению материально-технического снабжения, военной подготовки, боевого слаживания подразделений мобилизованных с учетом их опыта боев.

Руководитель региона высоко оценил условия, в которых лечат якутян, и поблагодарил врачей за их работу.

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