Технопарк «Кванториум» в Якутске отпраздновал пятилетний юбилей

Фото: пресс-служба окружной администрации Якутска

Во Дворце детского творчества торжественно поздравили детский технопарк «Кванториум» с пятилетием, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

За историю технопарка через обучение в нем прошли более 6 тысяч школьников, увлеченных инженерным творчеством. Благодаря «Кванториуму» дети с раннего возраста получают возможность получать актуальные навыки, что поможет им в будущем успешно самореализоваться, подчеркнул глава города Якутска Евгений Григорьев.

«Навыки, которые сегодня получают дети в технопарке, станут фундаментом развития всей нашей страны. В результате наше государство уже через несколько лет сможет встать наравне со всеми в технологическом развитии», – сказал он.

Градоначальник вручил коллективу сертификат на 200 тысяч рублей для приобретения оборудования по роботехнике.

Более 1500 кванторианцев стали призерами олимпиад республиканского, регионального, федерального и международного уровней. За эти достижения мэрия города отметила учеников и педагогов «Кванториума» благодарственными письмами.

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