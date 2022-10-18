В Якутии предъявлено обвинение 8 членам преступного сообщества

Прокуратура Якутии направила в суд уголовное дело 8 россиян, обвиняемых в создании преступного сообщества и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутии 8 членов преступного сообщества обвиняются в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры республики

В 2021 году в России появилось новое преступное сообщество, объединившее 12 жителей Якутска, Москвы и Ярославля. Через сеть взаимосвязанных интернет–магазинов они продавали наркотики.

С ноября 2021 по апрель 2022 года полиция задерживала членов этой банды в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, а также в Якутске и Ярославле. Благодаря действиям правоохранительных органов, изъяты три вида наркотиков общим весом более 8 килограммов. По данным следствия, 8 обвиняемых выполняли роли от так называемых «закладчиков» и «межрегиональных отправителей», до «отдела кадров».

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение и направила дело в Якутский городской суд. Кроме покушения на незаконный сбыт наркотиков, их будут судить за участие в преступной организации. Им может грозить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Двое обвиняемых пошли на сделку со следствием, их уголовные дела выделены в отдельное производство. Ранее обвинительный приговор был вынесен двоим несовершеннолетним фигурантам дела.

Отдельно расследуется дело поставщиков наркотиков.

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