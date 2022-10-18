В Якутске частичная мобилизация все еще идет

Фото: телеграм-канал администрации Ленского района
Частичная мобилизация в Якутске продолжается, сообщило издание «Якутск Вечерний» со ссылкой на военного комиссара города Евгения Крупенкова.
Днем ранее после обнародования официальной информации о завершении частичной мобилизации в Москве в некоторых якутских телеграм-каналах распространилось сообщение, что якобы в столице республики военкомат также завершил призыв.
Однако, как выяснилось, данная информация не соответствует действительности. Жителей Якутска продолжают призывать в рамках частичной мобилизации.
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