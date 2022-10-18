В Якутске частичная мобилизация все еще идет

Фото: телеграм-канал администрации Ленского района

Частичная мобилизация в Якутске продолжается, сообщило издание «Якутск Вечерний» со ссылкой на военного комиссара города Евгения Крупенкова.

Днем ранее после обнародования официальной информации о завершении частичной мобилизации в Москве в некоторых якутских телеграм-каналах распространилось сообщение, что якобы в столице республики военкомат также завершил призыв.

Однако, как выяснилось, данная информация не соответствует действительности. Жителей Якутска продолжают призывать в рамках частичной мобилизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все, что нужно знать о частичной мобилизации в Якутии, в одной статье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.