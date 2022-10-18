В Якутии за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 18 октября в Якутии за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 24 заболевших COVID-19. В Мирнинском и Олекминском районах — по пять, в Абыйском и Сунтарском — по четыре, в Верхнеколымском, Ленском, Нерюнгринском, Среднеколымском, Оймяконском и Усть-Майском — по три, в Алданском, Амгинском, Анабарском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском и Кобяйском — по два, в Вилюйском, Горном, Нижнеколымском, Оленекском, Усть-Алданском, Хангаласском и Эвено-Бытантайском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 412 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 608 050 тестов.

За сутки выздоровели 138 человек, госпитализированы 10.

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