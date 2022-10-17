В Якутске после ремонта открывают улицу Пирогова

Фото: мэрия Якутска

В Якутске откроют улицу Пирогова, где накануне завершились ремонтные работы. Она станет доступна для автомобилистов завтра, 18 октября.

На участке от Петра Алексеева до Жорницкого было уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, проведены работы по устройству дорожной одежды методом заклинки. Также рабочие благоустроили тротуары, велосипедные дорожки, автобусные павильоны и дорожные знаки, нарисовали разметку.

«Сегодня проводятся работы по подключению уличного освещения. Данные работы должны завершить до утра 18 октября. Завтра дорога будет открыта, но параллельно будут вестись работы по устройству пешеходных ограждений, водоотводных лотков, а также станции очистки поверхностных сточных вод от различного рода веществ, которые могут попасть в стоки с гравийных площадок, асфальтированных покрытий, дорожного полотна и с крыш строений», – сообщили в МКУ «Главстрой».

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