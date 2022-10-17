В мэрии Якутска отчитались о благоустройстве дворов

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска сообщили об окончании благоустройства в 19 дворах. Речь идет о территориях по улицам Рыдзинского, Короленко, Птицефабрике, Чкалова, Крупской, Автодорожной, , 50 лет Советской Армии, Каландаришвили, Ленина, Лермонтова, и на Сергеляхском шоссе.

«Работы по асфальтированию проездов, устройству тротуаров завершены по 53 адресам, из них 18 в Строительном округе, 15 – в Гагаринском округе, 7 – в Центральном округе, 6 – в Промышленном округе, 1 – в Губинском округе, один двор – в Сайсарском округе, 3 двора – в селе Хатассы. На этих объектах еще не установлены малые архитектурные формы (тренажеры, качели, скамейки, урны)», – сообщили в мэрии.

Чиновники добавили, что дворы асфальтируют с соблюдением специальных технологий, а укладка покрытий детских площадок ведется под надзором специалистов технического контроля. На сегодня выполнено 99 % работ по устройству тротуаров, на 30 % выполнен монтаж МАФов. Все работы завершатся до 31 октября.

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