В Якутии 73-летний пенсионер вызвался добровольцем на СВО

Фото: правительство Якутии

73-летний житель Якутии вызвался добровольцем на СВО. В военный комиссариат Якутска поступило заявление от некоего Бориса, который уже разменял седьмой десяток. Пенсионер имеет военный опыт, пишет ЯСИА.

«У меня живут родственники в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Я очень переживаю и хочу поехать защитить их. Кто такие бандеровцы, я знаю не по рассказам и не понаслышке, а из личного опыта. С ними мне довелось встретиться, когда я служил в Германии», – рассказал Борис.

Якутянин отметил, что служил в Германии с 1968 по 1970 годы. Уже тогда он повидал «молодых парней из Солевого, Тернополя, Винницы», которые симпатизировали нацистам.

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