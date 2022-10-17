В мэрии Якутска назвали количество закрытых из-за ОРВИ школьных классов

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска сообщили, что проводят ежедневный мониторинг школ на число заболевших ОРВИ детей. На сегодняшний день из-за вируса уже закрыто 110 школьных классов – всего в городе их 1840.

Ранее в региональном отделении Роспотребнадзора отметили рост заболеваемости ОРВИ в Якутии. Эпидемические пороги заболеваемости были превышены во всех возрастных группах населения.

Мониторинг показал, что в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии — парагрипп, RC-вирусы, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы. По данным на 9 октября, ведомство зарегистрировало более 10 тысяч случаев ОРВИ.

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