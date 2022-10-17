В Якутии восстановили энергоснабжение Амгинского улуса

Фото: «Якутскэнерго»

Якутские энергетики восстановили подачу электричества в Амгинский улус. Там из-за технической поломки произошел обрыв сети – как сообщили в «Якутскэнерго», бригада ремонтников полностью запитала улус.

В 13:29, после осмотров, электричество было подано на значительную часть населения. Питание подключили от воздушных линий 10 кВ с подстанции 35 кВ «Амга».

В 15:14 ремонтники ввели в работу по постоянной схеме магистральную линию 35 кВ «ДЭС Амга-Бологур». Сообщается, что были подключены все потребители.

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