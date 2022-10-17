В Якутии назначена дата досрочных выборов главы Амгинского района

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17 октября депутаты районного Совета Амгинского района приняли решение назначить досрочные выборы главы на 11 декабря 2022 года, сообщает ЦИК Якутии.

Напомним, что глава Амгинского района Николай Архипов скоропостижно скончался 27 августа на 54-м году жизни. Он был избран главой муниципального образования «Амгинский улус (район)» 15 марта 2015 года.

А затем был переизбран на выборах, состоявшихся 13 сентября 2020 года. В данное время обязанности главы исполняет Степан Кузьмин.

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