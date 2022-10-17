Прогноз погоды в Якутске на вторник, 18 октября

Фото: KP.RU

Днем 18 октября в Якутске температура воздуха составит до минус 1 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью, утром небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с. Ночью -5-7°, днем -1-3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали плюс 1 градус, западный ветер 2 м/с.

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