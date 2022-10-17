Экстремалы подняли флаг Международных игр «Дети Азии» на одну из высочайших гор России – Казбек

Фото: t.me/ChildrenofAsia2023

Группа альпинистов из Сибири совершила восхождение на одну из самых известных гор Кавказа и посвятила его предстоящим играм «Дети Азии», сообщает оргкомитет игр.

Фото: t.me/ChildrenofAsia2023

Поднялись на вершину 11 спортсменов из четырех регионов Сибири – Кузбасса, Омской и Новосибирской областей, Красноярского края. Свое восхождение экстремалы начали в районе северо-осетинского поселка Кармадон.

За неделю пути в тяжелых погодных условиях спортсмены преодолели более 40 километров. Альпинисты покорили «пик ОДЖ», высотой 4200 метров, где и развернули флаг Игр «Дети Азии».

Справка «КП»:

Международные спортивные игры «Дети Азии» – спортивное состязание, старт которому дал первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. С 1996 года соревнования среди юношей и девушек проводятся под эгидой Международного олимпийского комитета. С 2019 года, когда прошли первые зимние игры на Сахалине, мероприятие проводятся раз в два года.

Казбек – потухший вулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа, входит в десятку самых высоких гор России. Последнее извержение произошло в 650 году до н. э.

Фото: t.me/ChildrenofAsia2023

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