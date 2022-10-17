Пьяный водитель не уступил дорогу скорой помощи в Якутске

Фото: Управление Госавтоинспекции Республики Саха (Якутия)
Ранним утром воскресенья, 16 октября, машина скорой помощи стала невольным участником аварии на перекрестке улиц Строителей–Дзержинского.
Фото: Управление Госавтоинспекции Республики Саха (Якутия)
Под вой сирены и с включенным проблесковым маячком санитарка собиралась проехать на красный сигнал светофора, как неожиданно произошло столкновение. Как оказалось, бригаде скорой помощи не уступила дорогу «Тойота Королла».
В аварии никто не пострадал. Водитель иномарки ранее не нарушал ПДД, но в этот раз был нетрезв.
Фото: Управление Госавтоинспекции Республики Саха (Якутия)
Правонарушитель понесет наказание, как за непредставление преимущества спецтранспорту, так и за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
«За управление транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет», – информирует Управление Госавтоинспекции Якутии.
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