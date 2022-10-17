Добытому в Якутии крупному алмазу присвоили имя эвенского писателя Андрея Кривошапкина

Фото: пресс-служба правительства Якутии

На месторождении трубки «Удачная» в Мирнинском районе компания АЛРОСА добыла крупный алмаз. Камню присвоили имя эвенского писателя, видного государственного и деятеля республики Андрея Васильевича Кривошапкина, сообщает пресс-службы правительства Якутии.

Масса этого ювелирного алмаза составляет 97,32 карата. Имя камню дали в рамках проекта «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР», который инициировал глава Якутии Айсен Николаев в 2019 году. Изначально в этом проекте, алмазы называли в честь Героев Советского Союза. На завершающей стадии минералам присваивают имена исторических личностей, легендарных врачей и спортсменов, внесших вклад в развитии в Якутии.

«Деятельность Андрея Васильевича Кривошапкина направлена на возрождение, развитие, улучшение жизни северных народов. Он посвятил свою жизнь и творчество родному Северу», – сообщается на сайте правительства Якутии.

Справка «КП»:

Андрей Васильевич Кривошапкин – почетный гражданин Республики Саха (Якутия), народный писатель Якутии. Автор более 70 книг в их числе романы «Кочевье длиною в жизнь» и «Момский хребет», этнографические повести «Мир эвена» и «Священный олень». а также несколько сборников стихов.

Родился 17 октября 1940 года в селе Себян-Кюель Эвено-Бытантайского района. В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. Являлся членом Верховного Совета РСФСР. С 1994 года был народным депутатом Якутии. Работал постоянным представителем Государственного Собрания республики в Федеральном собрании РФ. С 2008 по 2013 год являлся зампредседателем Ил Тумэн.

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