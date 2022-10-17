Якутянка хотела подарить сыну украденный телефон

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Мирнинского района подозревается в краже телефона, сообщает пресс-служба МВД Якутии. Смартфон, по ее словам, она собиралась подарить сыну.

Сотовый она нашла в фотосалоне: законная владелица забыла его возле прилавка. Но вместо того, чтобы передать найденный телефон администратору, подозреваемая положила его в сумку, расплатилась за услугу и поспешно покинула помещение.

Смартфон, по словам его хозяйки, стоит 28 тысяч рублей.

На 44-летнюю женщину возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 — кража, санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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