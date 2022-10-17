В Якутии перевернулся еще один трактор — погиб водитель

Фото: УГИБДД по Якутии

В субботу, 15 октября, на федеральной дороге «Колыма» в Таттинском районе опрокинулся трактор — погиб водитель, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

ДТП произошло днем около 14 часов. Водитель трактора ехал с одним пассажиром в сторону местности Никимдя, что в 20 километрах от районного центра Ытык-Кюель.

На 268-м километре автодороги трактор съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия. Его пассажир получил травму левой лопатки, мужчину госпитализировали в районную больницу.

Причины и обстоятельства аварии выяснит следствие.

Фото: УГИБДД по Якутии

Отмечается, что это уже второй человек, который погиб в ДТП с трактором в этом году. Ранее в феврале также опрокинулся трактор на региональной дороге «Амга». Тогда погиб пассажир, водитель, который был пьян, не пострадал. На него завели уголовное дело и приговорили к пяти годам колонии-поселения.

Всего же в 2022 году в Якутии произошло семь ДТП с участием трактора, погибли два человека, получили травмы шесть.

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