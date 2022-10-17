За девять месяцев 2022 года в Якутии было совершено более девяти тысяч преступлений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев 2022 года на территории Якутии было зарегистрировано 9654 преступления, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прошлом году за аналогичный период зафиксировали 9624 преступления.

Рост преступности отметили в 13 городах и районах республики (в 2021 году — в 20), снижение — в 22 (в 2021 году — в 16). Причем в Эвено-Бытантайском районе преступность снизилась на 66,7%, в Среднеколымском — на 60,4%, в Усть-Алданском — на 43%.

Традиционно на Якутск приходится половина всех зарегистрированных в республике преступлений — 4832, или 50%.

Какие преступления совершают в Якутии

Особо тяжкие — 469 (в 2021 году — 458): убийства — 67 (72), преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего, — 46.

Посягательства на собственность — 4817: кражи — 2473, мошенничество — 1622, разбой — 18, грабеж — 193, угон — 148, вымогательство — 34, присвоение и растрата — 128.

Преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации, — 2008 (в 2021 году — 2231).

Преступления экономической направленности — 579 (542). Коррупция — 169 (128).

Экологические — 113: незаконная рубка лесных насаждений — 62, незаконная охота — 23.

Незаконный оборот наркотиков — 400 (378). Из них 250 было совершено в Якутске.

Каждое четвертое преступление было совершено в общественном месте, в основном на улице.

Более 40% преступлений совершили люди в состоянии алкогольного опьянения. Это на 9% меньше, чем в прошлом году. Чаще всего пьяные воруют (653) или садятся за руль и представляют угрозу безопасности движения (558). Также они избивают (нанесение средней тяжести вреда здоровью — 171), грабят (80), уничтожают чужое имущество (67), применяют насилие в отношении представителя власти (49).

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