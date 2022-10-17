Более 85,7 миллионов рублей выиграла Якутия для открытия школ креативных индустрий

Фото: Якутское художественное училище

В России распределили федеральные субсидии на создание школ креативных индустрий. В число победителей конкурсного отбора попала и Якутия. Региону выделят более 85,7 миллионов рублей, информирует пресс-центр Минкульта республики.

Речь идет о новом формате организации творческого развития детей, пояснил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Из трех сформированных заявок из Якутии, победили две: Якутского художественного училища им. П.П. Романова и Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, при которых и откроются школы креативных индустрий.

– На базе Художественного училища более 90 ребят будут обучать анимации и 3D-графике, фотографии, видеопроизводству, дизайну. Основой обучения будет проектная деятельность с привлечением представителей конкретных творческих профессий, – рассказал он.

В Якутском колледже культуры планируется создать три студии по звукорежиссуре и звуковому дизайну, фото и видеопроизводству, а также студию электронной музыки.

– Вкладывая усилия в это направление работы, мы закладываем основы для развития наших ключевых направлений в будущем. Ребята, молодые специалисты, которые смогут учиться в этих школах – это будущее нашего кинематографа, музыкальной индустрии, театра и т.д., – считает министр.

Справка «КП»:

Проект школ креативных индустрий Министерства культуры РФ предполагает открытие в регионах страны творческих пространств для ребят от 12 до 17 лет. Прием учеников будет осуществляться ежегодно, длительность обучения – от двух лет.

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