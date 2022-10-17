Назначен новый руководитель Департамента экономики мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На общегородской планерке 17 октября глава города Евгений Григорьев сообщил о новом кадровом назначении.

Назначена новый руководитель департамента экономики и стратегического планирования Окружной администрации Якутска. Ею стала Любовь Кузьмина.

Отмечается, что Кузьмина – опытный специалист с большим стажем работы на руководящих должностях крупных предприятиях строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, геологии.

А также имеет значительный опыт экономического планирования деятельности крупных предприятий и организаций, тарифного регулирования.

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