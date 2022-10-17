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Общество17 октября 2022 1:10

Предприниматель из Якутска обвиняется в неуплате налогов на 18 миллионов рублей

Более 18 миллионов рублей недоплатил налоговикам предприниматель из Якутска
Вера МАКАРОВА

Фото: Олег Укладов

На предпринимателя из Якутска завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

По версии следствия, он скрывал часть доходов и представлял в налоговый орган декларацию с заведомо ложными данными с 2016 по 2018 год.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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