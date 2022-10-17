В Якутске владелец табуна лошадей заплатит за их перегон и содержание на штрафстоянке

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Владелец табуна лошадей, которых отловили и перегнали по проспекту Ленина, был оперативно установлен. Об этом сообщил во время общегородской планерки 17 октября глава Якутска Евгений Григорьев.

Предприниматель оплатил стоимость услуг по перегону и содержанию животных в сумме 145 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Сети завирусились несколько видеороликов, где целый табун лошадей бежит по реконструируемой части проспекта Ленина. Причем лошадей довольно много, не менее двух десятков, есть и жеребята. За ними едет сотрудник мэрии.

Этот табун был перегнан на штрафстоянку для безнадзорных лошадей, которая открылась с июня этого года. Штрафстоянка находится в пригороде Якутске – селе Хатассы, за состоянием пойманных животных следит Хатасская школа по агротехнологическому направлению, пока хозяева не заберут их.

Владельцы, прежде чем забрать свое животное, должны возместить расходы за транспортировку и содержание.

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