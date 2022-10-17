Жителей Якутска предупреждают об ограничении водоснабжения в Промышленном округе

Жителей Якутска предупреждают об ограничении водоснабжения в Якутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 17 октября, ограничение подачи холодной воды, сообщает «Водоканал».

С 10:00 до 13:00 часов будет временно прервется холодное водоснабжение по адресам: 50 лет Советской Армии 32, 32/1а, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 40, 44, Гольминка 2-й переулок 2/2.

Ограничение связано с ремонтные работы ЯТЭЦ.

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