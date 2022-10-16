«Якутия и дальше будет помогать городу Кировское». Айсен Николаев проверил восстановление инфраструктуры город в ДНР

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Глава Якутии Айсен Николаев и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко проинспектировали ход восстановления инфраструктурных и социальных объектов в подшефном городе Кировское.

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

– Якутия и дальше будет помогать городу Кировское, восстановительные работы в городе еще идут. Вместе с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко осмотрели школу, досуговый центр и больницу, – сообщил Айсен Николаев.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Также они проверили готовность города к зиме.

– Осмотрели новую насосную станцию и водовод, построенные для подпитки системы отопления города. Решение проблемы с водоснабжением котельных города разработали наши специалисты. Руководство ДНР высоко оценило профессионализм якутских коммунальщиков, – подчеркнул Николаев.

По его словам, решения, выработанные якутскими специалистами в вопросе водоснабжения, будут применяться на всей территории ДНР.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

– Заканчивается реконструкция школы №2. Проделана большая работа, здание здорово преобразилось. Как говорят учителя, это уже новая школа, ее не узнать. После окончания строительных работ дети будут учиться в красивых, светлых классах с компьютерами, интерактивными досками, новой мебелью. Они это заслужили! – отметил глава Якутии.

Также в Донецке Айсен Николаев встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Они обсудили варианты сотрудничества, например, развитие IT-индустрии, а также пошив теплых вещей, обмундирования для военнослужащих из Якутии на базе производственных мощностей легкой промышленности ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Якутии обсудил планы сотрудничества с лидером ДНР Денисом Пушилиным (подробнее)

Якутские врачи-добровольцы отправляются в ДНР (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.