К памятной стеле «Отцу и сыну» в Якутске возложили цветы

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

16 октября, во Всероссийский день отца, в Якутске возложили цветы к стеле «Отцу и сыну» на территории Саха гимназии, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя главы Якутска Владимира Аржакова, в республике День отца отмечается с 90-х годов.

– Для нашего народа испокон веков отец в семье играет важную роль, на это влияют и сложные климатические условия, – сказал Владимир Аржаков.

Напомним, в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей 4 октября 2021 года президент Владимир Путин подписал указ «О Дне отца», который отмечается в третье воскресенье октября.

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