Жителю Хангаласского района Якутии вынесли приговор за убийство своей гостьи табуреткой

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Суд вынес приговор 57-летнему мужчине, который забил до смерти сиденьем от табуретки свою 39-летнюю знакомую, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Трагедия произошла в июне этого года. Подсудимый распивал алкоголь со своей знакомой и езе одним приятелем. В какой-то момент он решил, что гостья украла у него деньги. Женщина возмущенно опровергла его обвинения, но это только рассердило мужчину.

Он несколько раз ударил ее по голове, а потом схватил сиденье от табурета и разбил ей голову. На следующий день женщина умерла от полученных травм в квартире своего истязателя. Возможно, медикам ее удалось бы спасти, но видимо, скорую никто так и не вызвал.

Нападавший мужчина был признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он был осужден к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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