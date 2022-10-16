В Хангаласском районе открыли памятник первой матери-героине Якутии

Фото: t.me/khangalasskie

15 октября, накануне республиканского Дня матери, в селе Уулаах Аан открыт бюст первой из якутянок, которая стала матерью-героиней, Александре Припузовой, родившей и воспитавшей 12 детей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Хангаласские». Свое звание мать-героиня получила в 1945 году.

В открытии мемориала приняли участие глава района Олег Иринеев, председатель общественного движения «Матери России» Парасковья Борисова и другие официальные лица республики и улуса. А также дети, внуки, правнуки и праправнуки, многочисленные родные Припузовой.

– Она родила и вырастила 12 детей. По стопам матери две ее дочери тоже стали матерями-героинями. Сегодня отметили, что она вместе со своим мужем Пантелеймоном Засимовичем Припузовым взрастили могучее древо жизни, насчитывающее около 500 человек! – отметил руководитель НХЗ ГРУПП Вячеслав Нестеров.

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