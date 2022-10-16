Ранее закрытый участок проспекта Ленина в Якутске откроют в ноябре

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Основные работы по асфальтированию на проспекте Ленина завершены. Идет нанесение дорожной разметки и обустройство тротуаров, сообщали в МКУ «Главстрой».

С октября 2022 года В Якутске приступают ко второму этапу капремонта главной улицы Якутска. В него входят участки от Дзержинского до Хабарова и от Кулаковского до Красноярова.

Открытие движения по отрезку от Кулаковского до здания «ЛОРПа» состоится в ноябре.

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