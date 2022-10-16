«Защитник, опора, наставник». Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днем отца

Сам Айсен Николаев является отцом двух дочерей. Фото: из соцсетей

В 2021 году президент Владимир Путин придал официальный статус Дню отца, который празднуется каждое третье воскресенье октября. По мнению Айсена Николаева, если мать воспитывает в ребенке основы доброты и нравственности, то отец формирует мужество и честь, достоинство и патриотизм.

«Отец — и защитник, и опора, и наставник. Отец – основа крепкой семьи, а семья – основа сильного государства! Он собственным примером учит маленького человека быть самостоятельным, оберегать слабого. Именно отец в трудную минуту поддержит дельным советом, поможет освоить новое дело и покорить новые рубежи», – отметил он.

Якутия – один из первых регионов, учредивших свой День отца. С 1999 года в республике поздравляют пап в первое воскресенье апреля. По мнению Айсена Николаева, с того времени началась новая государственная политика по повышению роли отца в семье. Учрежден знак «Ытык аҕа» («Почетный отец»). Более тысячи Советов отцов открыты в школах и детских садах по всей Якутии. Каждый год проводятся республиканские соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ». С 2021 года ежегодно проводится региональный конкурс «Отец года».

Общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» с 2014 года награждает медаль «За вклад в повышении статуса отца и укрепление института семьи». Ее удостоились более 600 инициативных отцов, лидеров общественного движения.

Руководитель региона призвал быть стойкими и мужественными, чтобы с честью исполнить великое служение своей семье, любимому краю и всей Отчизне – земле отцов.

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