Из-за пьяной ссоры житель Якутии схватился за нож и убил мать своей сожительницы

В Жиганском районе взят под стражу мужчина, подозреваемый в совершении убийства матери своей сожительницы. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В умышленном убийстве обвиняется 38-летний житель Жиганского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии. Отмечается, что подозреваемый ранее судим.

В своей квартире мужчина принял в гости 58-летнюю женщину, которая являлась матерью его сожительницы. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Хозяин дома схватился за нож и нанес женщине множественные колото-резаные раны. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство). Расследование ведет арктический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии.

В рамках предварительного расследования проводится сбор доказательственной базы. Назначены экспертные исследования, осуществляются иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

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