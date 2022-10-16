«Мы благодарны за душевную теплоту и неустанную заботу». Айсен Николаев поздравил якутян с Днем матери

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Год 100-летия Якутии был объявлен Годом матери. Как отметил глава республики Айсен Николаев, вся история народа, история каждого из нас берет свое начало от самого родного человека – мамы.

По мнению руководителя региона, именно мамы вкладывают в нас все самое хорошее – доброту, справедливость, любовь и уважение к Родине.

«Мать делится с нами созидательной энергией, даёт первые жизненные ориентиры. Мы благодарны нашим дорогим матерям за душевную теплоту и неустанную заботу», – написал он.

Он напомнил, что республика уделяет особое внимание защите семьи, материнства и детства. Одним из ярких примеров такой поддержки является целевой капитал «Дети столетия» в 100 тысяч рублей, который полагается за каждого ребенка, родившегося в этом году. Эта мера поддержки назначена уже более 6,8 тысяч семей.

Он добавил, что в это непростое время наш общий долг – помогать семьям земляков, выполняющих свой долг по защите мирного будущего нашей страны.

«Республика поддерживает семьи защитников Отечества! Наши женщины от всего сердца помогают ребятам, поддерживают их боевой дух. Мудрость, любовь и вера матерей придает ребятам силу и уверенность. Уверен, мы вместе преодолеем все трудности и победим!», – подчеркнул Айсен Николаев.

Руководитель региона пожелал матерям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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