В Якутии выявлено 87 новых случаев COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

На 16 октября в Якутии зарегистрировано 87 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитался о 89 новых заражениях.

В Якутске обнаружено 29 случаев, в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Алданском, Сунтарском, Верхневилюйском, Ленском, Оймяконсом, Амгинском, Мирнинском, Нерюнгринском, Олекминском и Усть-Майском, Верхнеколымском, Кобяйском, Нюрбинском и Усть-Алданском районах – от 2 до 7 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 1 564 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 606 962 теста.

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