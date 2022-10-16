Энергетики восстановили электроснабжение в Усть-Алданском районе

Фото: пресс-служба ЦЭС

В субботу, 15 октября, в 13:05 стало известно о технологическом нарушении в Усть-Алданском районе, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей

Отключение произошло на кабельно-воздушной линии «Майя-Борогонцы», питающейся от подстанции «Майя». Были введены в работу резервные источники питания.

В ночь на 16 октября электроснабжение жителей Усть-Алданского района было восстановлено на постоянной схеме питания. Отключенных потребителей нет.

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