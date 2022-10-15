Из-за сильной метели в Якутии ограничили проезд большегрузов по трассе «Лена»

Фото: Упрдор "Лена"

В Амурской области и Якутии введено ограничение на движение грузовых фур по участку федеральной трассы А-360 «Лена», сообщает Минтранс республики.

Обильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром, затруднил движение на участке км 245+000 – км 362+000 автодороги А-360 «Лена». На данном отрезке будет действовать ограничение движения для большегрузного транспорта с 16.00 часов 15 октября до 06.00 утра 16 октября.

Телефон оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Лена» на случай ЧС: +7(41145) 31218; +7-924-173-12-18.

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