В Якутии волонтеры помогают семьям мобилизованных

Студенты-волонтеры помогают убирать снег во дворах семей мобилизованных в Якутии. Фото: пресс-служба правительства Якутии

По всей Якутии добровольцы вызвались помогать семьям мобилизованных. Всего более 250 волонтёров уже доставляют продукты и лекарства, проинформировал руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Айыллаан Винокуров.

В пример он привел студентов Чурапчинского аграрно-технического колледжа, которые проявили лучшие человеческие качества в селе Ожулун. Для семей, отцов которых мобилизовали, молодые люди привезли дрова с пилорамы, накололи и сложили в поленницы, а также заготовили лёд на зиму и убрали снег во дворах..

Заявки на оказание волонтёрской помощи принимаются по телефону «горячей линии» 122 по дополнительным кнопкам «6» и далее «1», сообщает пресс-служба правительства республики.

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