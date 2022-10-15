Житель Жатая вскрыл чужую дачу и украл набор дорогостоящих инструментов

Полицейские раскрыли кражу из дачного дома, расположенного в Жатае
Фото: Андрей ДЯТЛОВ
Приехав в свой дачный дом в Жатае, женщина обратила внимание на пропажу набора инструментов. С заявлением о краже она обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Ущерб хозяйка дачи оценила в 14 тысяч рублей. По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину.
Как выяснилось, он заметил, что собственники долгое время не появлялись на своем участке. В темное время суток злоумышленник залез в чужой дом, сломав замок. Похищенное он продал.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
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