Житель Жатая вскрыл чужую дачу и украл набор дорогостоящих инструментов

Полицейские раскрыли кражу из дачного дома, расположенного в Жатае Фото: Андрей ДЯТЛОВ

Приехав в свой дачный дом в Жатае, женщина обратила внимание на пропажу набора инструментов. С заявлением о краже она обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Ущерб хозяйка дачи оценила в 14 тысяч рублей. По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину.

Как выяснилось, он заметил, что собственники долгое время не появлялись на своем участке. В темное время суток злоумышленник залез в чужой дом, сломав замок. Похищенное он продал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

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