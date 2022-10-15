Продажа норковой шубы обернулась для жительницы Якутска потерей сбережений

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61-летняя сотрудница нефтяной компании решила продать норковую шубу за 60 тысяч рублей, но стала жертвой обмана и лишилась аналогичной суммы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Женщина разместила информацию о своем товаре на популярном сайте бесплатных объявлений. Ей позвонила покупательница, которая сразу заявила, что готова забрать шубу без примерки. Она попросила назвать ей номер банковской карты для денежного перевода.

Радуясь том, что сделка состоится так быстро, женщина выполнила просьбу, а заодно продиктовала СМС-коды, пришедшие на её номер телефона. Только после того, как с карты списались 62 499 рублей, обладательница шубы поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полиция Якутска напоминают, что ни под каким предлогом нельзя сообщать посторонним лицам пин-код, CVV-код, а также одноразовые коды подтверждения, приходящие в смс-сообщениях!

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