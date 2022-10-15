Минмолодежи Якутии информирует об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых акциях

Якутянам напомнили об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В интернете распространяются призывы к массовым протестным акциям, а также к иным противоправным действиям. Участникам несогласованного мероприятия грозит наказание, сообщается на сайте Минмолодежи и соцкоммуникаций Якутии.

Распространение информации о несогласованных протестных акциях в соцсетях, форумах и на иных интернет-платформах влечет за собой административное и уголовное наказание. Также ответственность предполагается за участие в подобных незаконных акциях.

Эти действия могут подпадать под статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) или 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования армии России).

Также они могут быть квалифицированы как преступления, предусмотренные статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии) и 212 УК РФ (массовые беспорядки), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего предусмотрена уголовная ответственность», – сообщает пресс-служба ведомства.

Противоправные действия подростков могут быть основанием для привлечения к административной ответственности родителей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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