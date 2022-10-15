Стартовал турнир по якутской национальной стрельбе памяти Николая Москвитина

Фото: РЦНВС им. В. Манчаары

В селе Хамагатта Намского района встретились сильнейшие лучники республики, сообщает Республиканский центр национальных видов спорта.

Республиканский турнир по якутской национальной стрельбе из традиционного лука проводится на призы ветерана ВОВ, председателя правления колхоза им. В.И. Ленина Николая Москвитина.

В соревновании участвуют 78 спортсменов из 11 команд. Спортсмены выполняют три упражнения, по итоговой сумме каждого из них будет определен чемпион.

Лучших из лучших ждет абсолютное первенство. Награждение победителей состоится вечером в 17:00 в воскресенье, 16 октября.

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