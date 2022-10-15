Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 16 октября

Фото: KP.RU

Днем 16 октября в Якутске температура воздуха составит до 0 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью слабый снег, ветер западный 2-7 м/с. Ночью -4-6°, днем 0-2°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в полдень в столице республики зафиксировали плюс 1 градуса, штиль.

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