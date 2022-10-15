На юге Якутии в выходные прогнозируют метель

Фото: Александр МУРЛИН

В Алданском и Нерюнгринском районах 15-16 октября ожидается метель, предупреждает Якутское УГМС.

Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Такой ветер по шкале Бофорта определяется как «очень крепкий». При такой силе ломаются сучья деревьев, идти против ветра очень трудно.

Также прогнозируют снегопад, местами сильный.

В воскресенье такая же погода накроет и Жиганский район.

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