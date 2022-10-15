Жители Усть-Алданского района Якутии остались без электричества

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 15 октября, в 13:05 на кабельно-воздушной линии «Майя — Борогонцы» произошло технологическое нарушение, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

Линия питается от подстанции «Майя». Электроснабжение потребителей было прервано.

Энергетики Борогонского РЭС вводят в работу резервные источники питания. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено по временной схеме.

Причины отключения выясняются.

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