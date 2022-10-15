В Верхоянском районе Якутии снимут режим ЧС

Фото: МЧС Якутии

В Верхоянском районе, который пострадал этим летом от паводка, на следующей неделе могут снять режим ЧС регионального характера, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В районе провели восстановительные работы — в школах, детских садах, больницах и на других социальных объектах.

Финансовую помощь на восстановление имущества первой необходимости, а также единовременную выплату получили более 3900 человек. Всего им было направлено 34 миллиона рублей. В среднем выходит 8717 рублей на человека.

Также собственники помещений на первом этаже в затопленных многоквартирных домах получают средства на ремонт. По состоянию на 14 октября такую помощь получили 348 человек.

Напомним, режим ЧС в районе ввели 9 июля. В результате паводка затопило 10 сел в Верхоянском районе и одно в Кобяйском. Ущерб от затопления только восьми населенных пунктов оценили в 0,5 миллиарда рублей.

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