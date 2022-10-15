В Алданском районе Якутии самосвал вылетел с дороги и перевернулся

Фото: УГИБДД по Якутии

В пятницу, 14 октября, на 582-м километре федеральной автодороги «Лена» в Алданском районе самосвал съехал с дороги и опрокинулся, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

Происшествие случилось около 13 часов дня. Водитель 1979 г.р. ехал со стороны Алдана в направлении города Нерюнгри. Но он выбрал неправильную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением. В итоге машина вылетела в кювет.

Фото: УГИБДД по Якутии

В салоне водитель был один. В результате ДТП получил открытый перелом большеберцовой кости. Его госпитализировали в травматологическое отделение.

У мужчины стаж вождения — 11 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Был трезв.

По факту ДТП начато административное расследование.

Фото: УГИБДД по Якутии

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