В Якутии за сутки выявили 89 новых случаев коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 15 октября в Якутии за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зафиксировали 30 больных ковидом. В Мирнинском, Сунтарском районах — по шесть, в Мегино-Кангаласском, Усть-Майском — по пять, в Алданском, Нерюнгринском, Хангаласском — по четыре, в Амгинском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Ленском, Оймяконском, Олекминском, Усть-Алданском — по три, в Кобяйском, Нюрбинском — по два.

За сутки лаборатории республики провели 1426 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 605 388 тестов.

За сутки выздоровели 158 человек, госпитализированы 15.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.