В Якутии 250 добровольцев готовы помочь семьям мобилизованных

Фото: правительство Якутии

В Якутии работают 250 волонтеров, готовых оказать всестороннюю помощь мобилизованным и их семьям. Об этом заявили в штабе движения #МЫВМЕСТЕ: добровольцы оказывают поддержку по четырем основным направлениям – помощь семьям, помощь самим мобилизованным, предоставление юридической и психологической помощи.

«Наши добровольцы оказывают бытовую помощь, доставляют продукты и лекарства, помогают свозить детей в поликлиники, выгуливают домашних животных. Волонтеры оказывают такую помощь по всей республике, во всех муниципальных образованиях созданы штабы», – отметил руководитель штаба Айыллаан Винокуров.

Добавим, что обратиться к волонтерам можно по номеру горячей линии, посвященной мобилизации – 122. Для этого необходимо нажать кнопку 6.

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