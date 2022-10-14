Полиция Якутии проверит недавно поступивших студентов и их университеты

Фото: "Кримякутия"

В Якутии полиция будет проверять первокурсников, которые поступили в вузы и ссузы после 21 сентября. Это следует из документа, опубликованного каналом «Кримякутия». Сами учебные заведения также проверят на предмет коррупции.

В документе говорится, что в полицию поступили списки недавно зачисленных студентов. В полиции хотят проверить, действительно ли они поступили в вузы, и на каких основаниях это было сделано.

Отметим, что учеба в университете может быть одной из причин отсрочки от мобилизации. Вероятно, в полиции пытаются поймать уклонистов, которые пытаются укрыться от поездки на Донбасс поддельными документами о поступлении или взятками сотрудникам вузов.

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