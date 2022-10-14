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Общество14 октября 2022 8:56

В трех районах Якутии прибывшим из ДНР и Херсонской области вручили российские паспорта

Вручение российских паспортов прошло в Нерюнгринском, Алданском и Оймяконском районах
Вера МАКАРОВА

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники подразделений по вопросам миграции вручили российские паспорта гражданам, прибывшим в Якутию из ДНР и Херсонской области, сообщает пресс-служба МВД республики.

Церемонии прошли в Нерюнгринском, Алданском и Оймяконском районах.

Одни из тех, кто принял присягу гражданина Российской Федерации, — супруги Пивень. Они приехали из города Мариуполь к дочери в Нерюнгри.

Семья поблагодарила полицейских за помощь в оформлении документов в кратчайшие сроки.

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